За шашлык на Сенной площади петербургские блогеры отдадут по 25 тысяч

За шашлык на Сенной площади петербургские блогеры отдадут по 25 тысяч
Блогеры жарили шашлыки у метро. Фото: pixabay

Петербургским блогерам, устроившим вечеринку с шашлыками в центре города, предстоит выплатить штраф.

Обо всем стало известно в среду, 6 мая. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, Петербургский Октябрьский районный суд привлек к ответственности молодых людей, устроивших пикник с шашлыками на Сенной площади.

Напомним, компания горожан решила перекусить на свежем воздухе в первые майские дни. Мангал они расположили прямо у скамейки. После блогеры поделились видеозаписью с пикника в социальной сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что запись, опубликованную в социальной сети Instagram изучали сотрудники правоохранительных органов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб сенная площадь суд шашлыки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На севере КАД до 7 мая полностью перекроют три съезда
Пятеро госпитализированы: Lada протаранила Land Rover на дороге ...
Александр Кержаков воссоздал очередную обложку музыкального альбома
В Петербурге разыскивают 34-летнего стримера, срывавшего уроки на ...
В России около четырех тысяч пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом ...
За шашлык на Сенной площади петербургские блогеры отдадут по 25 тысяч
Судебные приставы заставили петербуржца погасить долг по алиментам, ...
В Литве число зараженных коронавирусом достигло 1428