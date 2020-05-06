За шашлык на Сенной площади петербургские блогеры отдадут по 25 тысяч

Петербургским блогерам, устроившим вечеринку с шашлыками в центре города, предстоит выплатить штраф.

Обо всем стало известно в среду, 6 мая. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, Петербургский Октябрьский районный суд привлек к ответственности молодых людей, устроивших пикник с шашлыками на Сенной площади.

Напомним, компания горожан решила перекусить на свежем воздухе в первые майские дни. Мангал они расположили прямо у скамейки. После блогеры поделились видеозаписью с пикника в социальной сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что запись, опубликованную в социальной сети Instagram изучали сотрудники правоохранительных органов.