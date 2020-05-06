В Петербурге разыскивают 34-летнего стримера, срывавшего уроки на «дистанционке»

В Северной столице следователи заинтересовались стримером, которого обвиняют в срыве уроков, проводимых в дистанционном формате.

Следствие совместно с ГУ МВД установило, что к срывам онлайн-уроков причастен 34-летний мужчина, которого заочно привлекли в качестве обвиняемого. Теперь его объявили в розыск. По предварительной информации, мужчина может находится на территории стран Евросоюза.

Как сообщает пресс-служба СК, подозреваемый называет себя стримером. Он снимает прохождение видеоигр и пранки, которые выкладывает на YouTube. Его обвиняют в срыве уроков на дистанционном обучении 27 марта и 6 апреля.

Уголовное дело было начато по факту неправомерного доступа к компьютерной информации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские студенты продолжат учиться дистанционно. Соответствующий формат сохранится до окончания режима самоизоляции.