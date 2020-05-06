Пятеро госпитализированы: Lada протаранила Land Rover на дороге Петродворец-Кейкино

В Ломоносовском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. Пять человек серьезно пострадали.

Дорожный инцидент случился в среду, 6 мая, около 10 утра на 7 километре автодороги Петродворец-Кейкино. Дорогу не смогли поделить водители машин марок Lada Kalina и Land Rover.

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу и области, 27-летний водитель за рулем Lada при повороте налево не уступил дорогу и врезался в ехавшую по встречной полосе иномарку, которой управлял 57-летний мужчина.

В результате ДТП водителя и четверых пассажиров Lada госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту аварии проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели и скорая приезжали к дорожно-транспортного происшествия с фурой у Комендантского проспекта. По словам очевидцев, некоторые участники аварии не могли выбраться из машин.