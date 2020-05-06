Спасатели и скорая прибыли к ДТП с фурой у Комендантского проспекта

Спасатели и скорая прибыли к ДТП с фурой у Комендантского проспекта
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Неподалеку от Комендантского проспекта произошло ДТП с участием фуры. К месту аварии прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.

Все случилось сегодня, 6 мая, у сужения дорог из-за ремонтных работ. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, на месте работают врачи скорой помощи. Вероятно, некоторые участники дорожной аварии не могут выбраться из машин и им помогают спасатели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Таллинском шоссе самосвал раздавил две иномарки. На место происшествия прибыли скорая и реанимация, проезжую часть засыпало осколками.

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Спасатели и скорая прибыли к ДТП с фурой у Комендантского проспекта