Спасатели и скорая прибыли к ДТП с фурой у Комендантского проспекта

Неподалеку от Комендантского проспекта произошло ДТП с участием фуры. К месту аварии прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.

Все случилось сегодня, 6 мая, у сужения дорог из-за ремонтных работ. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, на месте работают врачи скорой помощи. Вероятно, некоторые участники дорожной аварии не могут выбраться из машин и им помогают спасатели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Таллинском шоссе самосвал раздавил две иномарки. На место происшествия прибыли скорая и реанимация, проезжую часть засыпало осколками.