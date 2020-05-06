Завод Nissan в Петербурге вернется к работе 18 мая

Петербургский филиал японского автопроизводителя Nissan возобновит работу с 18 мая. Предприятие приостанавливало работу из-за коронавируса.
О скором открытии автомобильного завода оповестили в пресс-службе организации. Работа продолжится в штатном, двухсменном режиме. Тем не менее, угроза закрытия предприятия все равно остается, представители Nissan не отрицают тот факт, что в июне деятельность завода, возможно, придется остановить.
Окончательное решение по ситуации будет принято, когда станет понятна ситуация на отечественном автомобильном рынке. Ограничительные меры, принятые в связи с пандемией коронавируса, а также сложная экономическая ситуация негативно влияют на продажи машин.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что концерн Nissan в Петербурге, возможно, на 25% сократит штат сотрудников.