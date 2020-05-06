Стало известно, какие заболевания нашли у жертв коронавируса в Петербурге

В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали подробности о пациентах, которые скончались от коронавирусной инфекции.

Обо всем стало известно в среду, 6 мая. Факт того, что жители умерли от вируса COVID-19, подтвердила комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ.

Коронавирус унес жизни двух мужчин 69 и 64 лет, которые наблюдались в инфекционной больнице им. Боткина, а также женщины 73 лет из Введенской больницы. Пациенты имели ряд хронических заболеваний, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет.

Смерть пациентов вызвали осложнения в виде двусторонней пневмонии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больше 4,5 тысяч петербуржцев за сутки сдали тесты на коронавирус. Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, получила по номеру 122 более 1,1 тыс. вызовов.