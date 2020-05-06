Павильоны и декорации шоу «Дом-2» полностью снесли

В Подмосковье уничтожили павильоны и декорации реалити-шоу «Дом-2», площадку готовят для строительства автодороги.

По словам главы департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, в настоящее время идет подготовка освободившегося земельного участка для будущего строительства автодороги Марьино-Саларьево.

Как сообщил «Интерфакс», он отметил, что павильоны и декорации реалити-шоу полностью снесены, площадка свободна от построек. И добавил, что «Дом-2» получил новую землю рядом с предыдущим участком.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ведущий «Дом-2» Влад Кадони решил жениться на участнице телестройки. С момента, когда избранница Кадони, Ксения Шаповал, появилась на проекте, ведущий не стеснялся оказывать ей публичные знаки внимания. Зрителей телестройки удивляла его открытость.