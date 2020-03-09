Ведущий «Дом-2» Влад Кадони решил жениться на участнице телестройки

Ведущий скандального телепроекта «Дом-2» Влад Кадони заявил о намерении жениться на участнице шоу Ксении Шаповал.

Их отношения, как могли заметить преданные поклонники, длятся уже долгое время. Таким образом, Ольга Бузова и Ольга Орлова остаются единственными ведущими без пары. С момента, когда избранница Кадони, Ксения Шаповал, появилась на проекте, ведущий не стеснялся оказывать ей публичные знаки внимания.

Зрителей телестройки удивляла открытость Кадони, обычно скрывавшего свою личную жизнь. Во время недавнего эфира программы он и вовсе заявил о возможности не только построить отношения с Ксенией, но и сыграть свадьбу. Его слова растрогали девушку до слез.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бойфренд Бузовой, блогер Давид Манукян, поделился, во сколько ему обходятся отношения с теледивой.