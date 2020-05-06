У четверых сотрудников «Водоканала» выявили коронавирус

У четверых сотрудников &#171;Водоканала&#187; выявили коронавирус
Выявить заболевших сотрудников удалось благодаря тому, что «Водоканал» с начала пандемии COVID-19 в Петербурге проводит выборочные тестирования среди штата. Фото: pixabay.com

У четверых сотрудников ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» диагностировали коронавирус. Всех, с кем контактировали зараженные, отправили на строгий карантин.

О случившемся в среду, 6 мая, рассказали представители предприятия. Отмечается, что работники с коронавирусом трудились в подразделении «Транспорт и логистика», базирующемся на Дунайском проспекте. Этот офис никак не связан с основными сооружениями «Водоканала».

В организации подчеркивают, что заболевшие сотрудники никак не связаны с ключевыми филиалами водоснабжения и водоотведения. Сейчас на самоизоляцию также отправлено 57 человек, контактировавших с зараженными, несмотря на то что все они сдали тесты и получили отрицательные результаты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки в Петербурге зафиксировано 312 новых случаев заражения COVID-19.

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