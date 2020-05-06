Режим самоизоляции в Петербурге — повод забыть об уборке города?

Режим самоизоляции в Петербурге &#8212; повод забыть об уборке города?
"Дорогие жители Фрунзенского района, хочу показать вам, как администрация района, из года в год, ухаживает за своими землями", - пишет разгневанный житель Купчино в группе "Купчино - Фрунзенский район | Подслушано". Фото: https://vk.com/kupchinoask

Во время самоизоляции петербуржцам настоятельно рекомендуют не покидать дома и как можно реже выходить на улицы. Похоже, вместо горожан к властям прислушались дорожные службы.

В разных районах Северной столицы местные жители то тут, то там замечают следы отсутствия уборки: переполненные урны, горы мусора на обочинах, грязные газоны. Интернет-пользователи активно делятся «находками» в Сети. При этом заметить «ковры» из бытовых отходов можно как в центре города, так и в более отдаленных районах.

К примеру, отчитались о неубранной территории жители Петроградского, Выборгского и Фрунзенского районов, горы мусора наблюдаются и в Красногвардейском районе. Возле ТЮЗа, неподалеку от «Пушкинской», пакеты из-под фастфуда буквально летали вокруг пешеходов, передает Мойка78.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уборка в парадных Петербурга, по результатам последней проверки, также оказалась недостаточно тщательной.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
благоустройство купчино режим самоизоляции санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Режим самоизоляции в Петербурге — повод забыть об уборке города?
Смольный приступил к освобождению территории «Горской»
У четверых сотрудников «Водоканала» выявили коронавирус
«АБЗ-Дорстрой» подключит «Лахта-центр» в Петербурге к ...
Активисты спасают витражи на Херсонской от пластиковой замены
В майские выходные ветеринарный и фитосанитарный контроль успешно прошли ...
Попова: ситуация с коронавирусом в России уникальная
Решетников: правительство России поддерживает экономику