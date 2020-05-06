Режим самоизоляции в Петербурге — повод забыть об уборке города?

"Дорогие жители Фрунзенского района, хочу показать вам, как администрация района, из года в год, ухаживает за своими землями", - пишет разгневанный житель Купчино в группе "Купчино - Фрунзенский район | Подслушано". Фото: https://vk.com/kupchinoask

"Дорогие жители Фрунзенского района, хочу показать вам, как администрация района, из года в год, ухаживает за своими землями", - пишет разгневанный житель Купчино в группе "Купчино - Фрунзенский район | Подслушано". Фото: https://vk.com/kupchinoask

Во время самоизоляции петербуржцам настоятельно рекомендуют не покидать дома и как можно реже выходить на улицы. Похоже, вместо горожан к властям прислушались дорожные службы.

В разных районах Северной столицы местные жители то тут, то там замечают следы отсутствия уборки: переполненные урны, горы мусора на обочинах, грязные газоны. Интернет-пользователи активно делятся «находками» в Сети. При этом заметить «ковры» из бытовых отходов можно как в центре города, так и в более отдаленных районах.

К примеру, отчитались о неубранной территории жители Петроградского, Выборгского и Фрунзенского районов, горы мусора наблюдаются и в Красногвардейском районе. Возле ТЮЗа, неподалеку от «Пушкинской», пакеты из-под фастфуда буквально летали вокруг пешеходов, передает Мойка78.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уборка в парадных Петербурга, по результатам последней проверки, также оказалась недостаточно тщательной.