Экс-директор «Метростроя» Александров вновь отправится под домашний арест

Городской суд Северной столицы изменил меру пресечения Николаю Александрову. Бывший руководитель «Метростроя» отправится под домашний арест до 9 мая.

Об этом в среду, 6 мая, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Отметим, что ранее Александров находился под стражей, затем пребывал под домашним арестом и снова попадал в СИЗО. Майские праздники и коронавирусная пандемия стали препятствием для расследования его дела.

Николая Александрова обвиняют в хищении и растрате бюджетных средств, полученных «Метростроем». Он вместе с сообщниками заключил фальшивый договор на строительство Фрунзенского радиуса между «Международной» и «Южной».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга утвердил перераспределенное финансирование объектов городского метрополитена.