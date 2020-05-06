Депутат Госдумы Максимова лежит в больнице с коронавирусом

Депутата Госдумы Светлану Максимову госпитализировали с симптомами ОРВИ в медучреждение, однако позже оказалось, что она больна коронавирусом.

Обо всем сообщила советник спикера ГД Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале. Максимова была госпитализирована в одну из больниц в Твери. Медики подозревали у нее обычное ОРВИ. Уже в медучреждении ей провели тест на коронавирус, который показал положительный результат.

Кашеварова заявила, что узнала о заражении коронавирусом Максимовой. По ее словам, депутат лежит в рядовой тверской больнице, а не в какой-нибудь «платной лучшей клинике».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин рассказал, что зараженный коронавирусом Мишустин идет на поправку. Президент отметил, что постоянно находится на связи с главой правительства.