Названы симптомы, при которых надо звонить в скорую

Главный врач столичной клинической больницы №71 им. Жадкевича Александр Мясников перечислил явные симптомы, при которых в обязательном порядке надо вызывать скорую помощь.

Мясников рассказал в эфире канала на YouTube «Соловьев LIVE», что вызывать бригаду скорой помощи необходимо, если температура выше 38 градусов держится долгое время и ее не получается сбить, а также при затруднении дыхания, обезвоживании и спутанности сознания.

По словам доктора, если температура 38-39 градусов упала после выпитой таблетки парацетамола, то тут беспокоиться не о чем. Однако если жаропонижающее не действует, то следует вызвать врача.

Врач также отметил, что заторможенность и путаница в словах являются очень серьезными симптомами для госпитализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач назвал основной симптом коронавируса.