Бэнкси посвятил новую работу врачам, работающим с коронавирусом

Уличный художник Бэнкси показал свою новую работу, которую он нарисовал в одной из больниц в британском графстве Хэмпшир.

Как сообщает BBC News, на картине Бэнкси изображен мальчик, сидящий рядом с корзиной, в которую он выбросил игрушечных Человека-паука и Бэтмена. В руках ребенка фигурка медсестры, одетой в медицинскую маску, фартук и супергеройский плащ. Вся картина выполнена в черно-белом цвете за исключением красной эмблемы креста на груди медсестры.

Художник оставил медработникам послание, в котором он поблагодарил их за работу. Изображение оставят в госпитале до конца лета, после чего ее продадут с молотка, а выручка от продажи пойдет на благотворительность.

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