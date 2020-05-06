Бэнкси посвятил новую работу врачам, работающим с коронавирусом

Бэнкси посвятил новую работу врачам, работающим с коронавирусом
Новая картина Бэнкси. Фото: instagram.com/banksy

Уличный художник Бэнкси показал свою новую работу, которую он нарисовал в одной из больниц в британском графстве Хэмпшир.

Как сообщает BBC News, на картине Бэнкси изображен мальчик, сидящий рядом с корзиной, в которую он выбросил игрушечных Человека-паука и Бэтмена. В руках ребенка фигурка медсестры, одетой в медицинскую маску, фартук и супергеройский плащ. Вся картина выполнена в черно-белом цвете за исключением красной эмблемы креста на груди медсестры.

Художник оставил медработникам послание, в котором он поблагодарил их за работу. Изображение оставят в госпитале до конца лета, после чего ее продадут с молотка, а выручка от продажи пойдет на благотворительность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученый, убедивший британцев в необходимости карантина, заразился Covid-19 от любовницы.

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