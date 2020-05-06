Путин допускает ужесточение ограничительных мер по коронавирусу

Путин допускает ужесточение ограничительных мер по коронавирусу
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил во время совещания по борьбе с распространением COVID-19 в среду, 6 мая, что регионы должны сами принимать меры о смягчении или ужесточении мер.

По словам главы государства, эпидемиологическая обстановка по коронавирусу по-разному складывается в российских регионах. В связи с этим он допустил, что власти отдельных субъектов могут сохранить или ужесточить «оправданные профилактические меры» либо приступить к их постепенному смягчению.

«Цена малейшей ошибки — это безопасность, жизнь, здоровье наших людей», — сказал Путин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин изучит рекомендации по выходу из режима самоизоляции. Над рекомендациями работали правительство и Роспотребнадзор, а также рабочая группа Госсовета.

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