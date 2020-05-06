Женщины легче переносят коронавирус, чем мужчины

Женщины легче переносят коронавирус, чем мужчины
Михаил Мурашко. Фото: kremlin.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что представители мужского пола значительно тяжелее переносят заболевание новым типом коронавируса, нежели женщины.

По словам главы Минздрава, тяжелые симптомы коронавируса чаще всего наблюдаются у пожилых людей и пациентов, страдающих хроническими заболеваниями. Мурашко также заявил во время совещания президента с правительством и регионами, что течение COVID-19 могут усугубить сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет и избыточный вес.

Министр напомним, что число выявленных случаев инфицирования в России подбирается превысило 165 тысяч, что в два раза больше, чем в Китае, где все началось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы симптомы, при которых надо звонить в скорую. По словам доктора, если температура 38-39 градусов упала после выпитой таблетки парацетамола, то тут беспокоиться не о чем.

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