Женщины легче переносят коронавирус, чем мужчины

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что представители мужского пола значительно тяжелее переносят заболевание новым типом коронавируса, нежели женщины.
По словам главы Минздрава, тяжелые симптомы коронавируса чаще всего наблюдаются у пожилых людей и пациентов, страдающих хроническими заболеваниями. Мурашко также заявил во время совещания президента с правительством и регионами, что течение COVID-19 могут усугубить сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет и избыточный вес.
Министр напомним, что число выявленных случаев инфицирования в России подбирается превысило 165 тысяч, что в два раза больше, чем в Китае, где все началось.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы симптомы, при которых надо звонить в скорую. По словам доктора, если температура 38-39 градусов упала после выпитой таблетки парацетамола, то тут беспокоиться не о чем.