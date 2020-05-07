В Приморье врачи вылечили от коронавируса 94-летнюю женщину-ветерана

Врачи в Приморье вылечили от коронавиурса 94-летнюю женщину — ветерана Великой Отечественной войны.

Обо всем стало известно сегодня, седьмого мая. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на правительство региона, повторный тест на наличие COVID-19 показал отрицательный результат.

На сегодняшний день в Приморье выявлено 727 случаев заражения новым вирусом. Более 50 инфицированных человек находятся в тяжелом состоянии. С начала эпидемии умерли восемь жителей, выздоровели 130 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что граждан России предупредили о риске заражения Covid-19 из-за антисептиков. По словам специалистов, частое их использование может повредить кожу.