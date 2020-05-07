В Германии выявили 1284 новых случая заражения коронавирусом

В Германии за сутки выявили 1284 случая заражения коронавирусом, умерли 123 человека, сообщает институт Роберта Коха.

В начала пандемии в стране коронавирус выявлен у 166 091 человека, скончались 7119 человек. При этом вылечились более 139 тысяч человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 823 013 человек. Скончались 265 094, при этом 1303 146 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 165 929 человек, умерли 1 537. При этом 21 327 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к выполнению поручений президента России Владимира Путина о мерах борьбы с распространением коронавируса нового типа.