Трое мужчин ответят перед судом за разбойное нападение на петербуржца

Трое мужчин ответят перед судом за разбойное нападение на петербуржца
Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В Петербурге прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение в отношении троих граждан РФ. Они обвиняются в разбойном нападении на петербуржца.

Преступный инцидент произошел в августе прошлого года. По версии следствия, обвиняемые, вступив в преступный сговор, находясь у одного из домов по Днепропетровской улице, напали на потерпевшего.

Как сообщили в прокуратуре городе, злоумышленники нанесли ему не менее 25 ударов кулаками и ногами по различным частям тела, похитили у него кошелек с банковскими картами.

Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу.

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