Трое мужчин ответят перед судом за разбойное нападение на петербуржца

В Петербурге прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение в отношении троих граждан РФ. Они обвиняются в разбойном нападении на петербуржца.

Преступный инцидент произошел в августе прошлого года. По версии следствия, обвиняемые, вступив в преступный сговор, находясь у одного из домов по Днепропетровской улице, напали на потерпевшего.

Как сообщили в прокуратуре городе, злоумышленники нанесли ему не менее 25 ударов кулаками и ногами по различным частям тела, похитили у него кошелек с банковскими картами.

Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четверо приезжих всю ночь насиловали женщину в квартире на Коломяжском проспекте. Полицейским удалось задержать двоих подозреваемых, еще двое находятся в розыске.