В Индии число зараженных коронавирусом превысило 50 тысяч человек

В Индии число выявленных зараженных коронавирусом за сутки выросло более чем на 3,5 тысячи человек и достигло 52 952, сообщили в министерстве здравоохранения и семейного благополучия.

Выздоровели после коронавируса 15 266 человек (1 084 за сутки), погибли 1 783 человек (89 за сутки).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 823 013 человек. Скончались 265 094, при этом 1303 146 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 165 929 человек, умерли 1 537. При этом 21 327 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к выполнению поручений президента России Владимира Путина о мерах борьбы с распространением коронавируса нового типа.