В Петербурге проходит генеральная репетиция пролета авиации ко Дню Победы

В воздушном пространстве Петербурга стартовала генеральная репетиция пролета авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) ко Дню Победы.

Участие в тренировке принимают 30 экипажей самолетов и вертолетов, сообщает пресс-служба ЗВО. Процессию возглавляет транспортный вертолет Ми-26. Вслед за ним летят звенья многоцелевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор», Ан-26 и другие. Завершает торжественный строй истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Строй авиации пройдет над Пискаревским мемориальным кладбищем и Дворцовым мостом, а после направится в сторону Кронштадта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трамваи и троллейбусы Петербурга в рамках проекта «Мы помним, мы гордимся!» оформили ко Дню Победы. В таком виде они будут работать на линии в течение всего юбилейного года.