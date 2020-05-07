В Петербурге проходит генеральная репетиция пролета авиации ко Дню Победы

В Петербурге проходит генеральная репетиция пролета авиации ко Дню Победы
В Петербурге проходит репетиция пролета авиации ко Дню Победы. Фото: пресс-служба ЗВО

В воздушном пространстве Петербурга стартовала генеральная репетиция пролета авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) ко Дню Победы.

Участие в тренировке принимают 30 экипажей самолетов и вертолетов, сообщает пресс-служба ЗВО. Процессию возглавляет транспортный вертолет Ми-26. Вслед за ним летят звенья многоцелевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор», Ан-26 и другие. Завершает торжественный строй истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Строй авиации пройдет над Пискаревским мемориальным кладбищем и Дворцовым мостом, а после направится в сторону Кронштадта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трамваи и троллейбусы Петербурга в рамках проекта «Мы помним, мы гордимся!» оформили ко Дню Победы. В таком виде они будут работать на линии в течение всего юбилейного года.

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