В России за сутки 2476 пациентов выздоровели от коронавируса

С начала пандемии в стране выздоровели 23 803 человека. Фото: Pixabay

С начала пандемии в стране выздоровели 23 803 человека. Фото: Pixabay

В России за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 2476 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

В России за прошедшие сутки выявлено 11 231 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За последние сутки в России зафиксировано 11 231 новых случаев заражения в 84 российских регионах и 88 смертельных случаев. Всего в стране сейчас 177 160 зараженных, 1625 погибших, выздоровели 23 803 человека.

Больше всего случав коронавируса за сутки выявлено в Москве (6703), Московской области (842), Нижегородской области (312).

По числу зараженных Россия вышла на пятое место, обогнав Францию и Германию.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 823 013 человек. Скончались 265 122, при этом 1303 858 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к выполнению поручений президента России Владимира Путина о мерах борьбы с распространением коронавируса нового типа.