Режим ограничений в Петербурге может продлиться до лета

Режим ограничений в Петербурге может продлиться до лета
Санкт-Петербург. Фото: Mojka78/ Nikolaj Ovsyannikov

В России задумались о постепенном снятии ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Петербург может остаться в стороне до первого июня.

Власти Северной столицы на грани завершения разработки «режима выхода из коронавирусных ограничений», начало его воплощения может наступить со следующего месяца. С 12 мая ограничения, скорее всего, будут продлены.

Так, в городе могут открыться МФЦ по предварительной записи и автосалоны. В дальнейшем, с июня, могут постепенно начать открывать ряд торговых заведений. Кроме того, в городе могут ввести масочный режим.

Количество заболевших в городе на Неве не уменьшается. Ситуацию значительно осложняет тот факт, что горожане все менее активно соблюдают режим самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса умерли еще четыре пациента.

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