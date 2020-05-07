В Петербурге от коронавируса выздоровело 1552 человека

Число зараженных COVID-19 в городе выросло до 6190. Фото: Pixabay

Число зараженных COVID-19 в городе выросло до 6190. Фото: Pixabay

В Петербурге за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 1 552 человека.

По данным оперштаба по борьбе с инфекцией Covid-19, в Петербурге за сутки выявлено 306 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Число зараженных COVID-19 в городе выросло до 6190. Число жертв коронавируса достигло 44 человека.

Обследование прошли 7 241 человек. На карантине остаются 3 686 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 823 013 человек. Скончались 265 122, при этом 1303 858 человек выздоровели. В России сейчас 177 160 зараженных, 1625 погибших, выздоровели 23 803 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к выполнению поручений президента России Владимира Путина о мерах борьбы с распространением коронавируса нового типа.