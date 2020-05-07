В Латвии число выявленных случаев коронавируса выросло до 909

В Латвии за сутки выявили девять новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом число инфицированных коронавирусом в стране увеличилось до 909.

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), в стационарах лечатся 29 пациентов: 26 из них находятся в состоянии средней тяжести, 18 человек скончались.

В стране введен режим ЧС. Все международные пассажирские перевозки остановлены, массовые мероприятия отменены, а школы и вузы не работают.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 836 117 человек. Скончались 265 356, при этом 1307 594 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 177 160 человек, умерли 1 625. При этом 23 803 пациента вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к выполнению поручений президента России Владимира Путина о мерах борьбы с распространением коронавируса нового типа.