Коронавирус за сутки выявили в 27 населенных пунктах Ленобласти

За последние сутки в Ленинградской области зарегистрировали 63 случая коронавируса. Зараженные выявлены в 27 населенных пунктах.

Коронавирус обнаружили в шести районах: Бокситогорском, Всеволожском, Гатчинском, Кировском, Ломоносовском и Тосненском.

Новые случаи, в том числе, подтверждены в Ефимовском, Мурино, Гатчине, Никольском, Вырице, Жабино, Новосиверской, Кировске, Шлиссельбурге, Лисино-Корпус и других населенных пунктах.

С начала пандемии в регионе скончались 3 зараженных. Выздоровели 330 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. В мире, по данным Роспотребнадзора, выявлено более 3,8 млн зараженных. В России количество заболевших превышает 177 тыс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 6 мая новые случаи коронавируса зарегистрировали в 22 населенных пунктах Ленобласти.