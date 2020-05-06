Коронавирус выявили в 22 населенных пунктах Ленобласти

В Ленобласти подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

В Ленобласти подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

За последние сутки в Ленинградской области выявлен 51 новый случай коронавируса. Зараженных обнаружили в 22 населенных пунктах.

Новые случаи подтверждены в Бокситогорском, Всеволжском, Гатчинском, Кингисеппском, Ломоносовском и Тосненском районах, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Коронавирус, в частности, выявлен в Пикалево, Сясьстрое, Всеволожске, пгт. им. Морозова, Вырице, Гатчине, Сиверском, Белогорке, Сусанино, Чаще, Семрино, Усть-Луге и других.

Общее число зараженных с начала пандемии достигло 1 тыс. 200. Выздоровели 266 человек. Скончались 3 зараженных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в России зарегистрировали 10 тыс. 559 случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших достигло 165 тыс. 929. Скончались в стране 1 тыс. 537 человек, выздоровели более 21 тыс.