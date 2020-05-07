Петербургские велосипедисты предлагают создать временную сеть велодорожек на период пандемии

Петербургские велосипедисты предлагают создать временную сеть велодорожек на период пандемии
Предложение рассмотрит комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Фото: https://vk.com/bikes_spb

Петербургское велообщество предлагает организовать временную велосипедную инфраструктуру на период пандемии, что поможет разгрузить систему общественного транспорта и повысить безопасность населения.

О своих намерениях велосипедисты рассказали в группе «Петербургское велообщество» в социальной сети «Вконтакте». Авторы инициативы подчеркнули, что в реализации новой схемы велодорожек готовы поучаствовать специалисты компании «Оптимальные транспортные системы» OTS Lab.

Уже создана предварительная карта, где отмечены возможные временные дорожки для велосипедистов. Все участки подобраны с учетом возможных затрат: так, чтобы минимизировать расходы. Кроме того, подобраны маршруты, которые будут наиболее популярны среди жителей, а также специальные дорожки для медиков и волонтеров. Предложение рассмотрит комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургским волонтерам раздадут велосипеды.

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