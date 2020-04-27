Волонтеров Петербурга обеспечат велосипедами

Волонтеров Петербурга обеспечат велосипедами
Велосипед очень удобен для быстрого перемещения по городу. Фото: Pixabay

В условиях нынешней эпидемиологической ситуации, добровольцы активно стремятся помочь гражданам, находящимся в группе риска или в вынужденной самоизоляции. При этом, передвигаются волонтеры зачастую на общественном транспорте, что далеко небезопасно. К тому же, некоторые виды транспорта сейчас ходят с увеличенным интервалом времени, поэтому на его ожидание может затрачиваться масса драгоценного времени.

Оптимальным вариантом для перемещения по городу может являться поездка на велосипеде. С помощью двухколесного транспорта волонтер находится в большей безопасности, а также гораздо быстрее добирается до пунктов назначения.

Специально для этого, «Петербургское общество» провело переговоры с некоторыми велопрокатами, которые согласились бесплатно предоставить велосипеды для граждан, помогающих другим во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщает официальная группа общества в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге предлагают предоставить медикам бесплатные велосипеды.

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