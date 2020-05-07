В Ленобласти вырос улов корюшки

В Ленобласти улов корюшки превысил прошлогодние результаты.

Согласно официальной статистике, с начала промысла, с 25 марта, в Ладожском озере выловлено 776 тонн рыбы. Для сравнения, в прошлом году было добыто 756 тонн, в 2018 — 737 тонн.

Квота для Ладоги — разрешенный объем добычи без вреда для природы — в 2020 году составляет 1068 тонн, сообщили в администрации Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленинградской области стартовал сезон корюшки. С начала промыслового сезона в 2020 году уже выловлено 160 тонн ладожской корюшки, столь любимой жителями Ленобласти и Северной столицы.