В Испании за сутки от коронавируса погибли 213 человек

В Испании за прошедшие сутки от коронавируса умерли 213 человек.

Число жертв коронавируса превысило 26 тысяч, сообщает минздрав страны.

Всего с начала эпидемии зарегистрировано 221 тысяча 447 случаев, умерли 26 070 человек, 128 511 вылечились.

В стране остается 66,8 тысячи выявленных заболевших коронавирусом.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 836 117 человек. Скончались 265 356, при этом 1307 594 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 177 160 человек, умерли 1 625. При этом 23 803 пациента вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к выполнению поручений президента России Владимира Путина о мерах борьбы с распространением коронавируса нового типа.