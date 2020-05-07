В Петербурге жертвами коронавируса стали еще четыре человека

За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса умерли четыре человек. Число жертв коронавируса достигло 44 человека.

По данным оперштаба по борьбе с инфекцией Covid-19, в Петербурге за сутки выявлено 306 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Число зараженных COVID-19 в городе выросло до 6190. При этом вылечились 1 552 человека.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 836 117 человек. Скончались 265 356, при этом 1307 594 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 177 160 человек, умерли 1 625. При этом 23 803 пациента вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к выполнению поручений президента России Владимира Путина о мерах борьбы с распространением коронавируса нового типа.