Дом.ru объяснил сбои в интернете в Петербурге

Жители Петербурга 7 мая столкнулись с перебоями в работе интернета. Пользователи не могли подключиться к Wi-Fi и загрузить с первого раза страницы сайтов.

О проблемах рассказал один из жителей Купчино, пользующийся услугами «Дом.ru». Утром в четверг он не мог зайти в интернет с ноутбука.

«Из-за коронавируса мы всей семьей перешли на удаленную работу. Сегодня в первой половине дня интернет по очереди пропадал у всех троих. Мой коллега, тоже пользователь «Дом.ru», жаловался на плохую скорость вчера вечером», — рассказал петербуржец gazeta.spb.ru.

Проблемы с интернетом, по данным сайта downdetector, носят массовый характер. Перебои зафиксированы в Петербурге, Москве, Новосибирске, Барнауле, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах. Наибольшее число жалоб поступило в районе 8:45 утра по московскому времени.

В пресс-службе АО «Эр-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru, «Дом.ru Бизнес») информацию о сбоях не подтвердили. Однако уточнили, что часто причиной проблем с интернетом может быть устаревший или маломощный Wi-Fi-роутер.

«07.05.2020 массовых инцидентов на сети «Дом.ru» в Санкт-Петербурге не зафиксировано.​ Ещё в марте мы расширили пропускную ёмкость каналов связи и провели необходимые технические работы, поэтому сеть успешно справляется с возросшими нагрузками. Кроме того, ранее мы осуществили модернизацию, чтобы обеспечить клиентов скоростными тарифами 300-600 Мбит/сек. Это обеспечило нашей инфраструктуре дополнительный запас прочности», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе.

В «Эр-Телеком Холдинг» пояснили, что из-за самоизоляции в домах одновременно работает большое количество роутеров, которые используют один и тот же частотный диапазон. Из-за этого происходит перегрузка, что вызывает проблемы с интернетом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что интернет-трафик в Ленинградской области в период самоизоляции вырос в 3,5 раза.