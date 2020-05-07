Предприниматели Ленобласти просят население о помощи: бизнес зависит от соблюдения мер безопасности

Частое мытье рук, ношение масок и соблюдение дистанции могут спасти не только жизни, но и многих предпринимателей - от банкротства. Фото: pixabay.com

Частое мытье рук, ношение масок и соблюдение дистанции могут спасти не только жизни, но и многих предпринимателей - от банкротства. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области весь малый бизнес законопослушно соблюдает самоизоляцию и либо прекратил обслуживание клиентов, либо, как небольшие магазины, строго следует нормам санитарной безопасности.

К сожалению, того же самого нельзя сказать о населении. Несмотря на увещевания властей, граждане по-прежнему пренебрегают средствами индивидуальной защиты в местах массового скопления людей. Журналистка издания Online47.ru, побеседовала с сотрудницей продуктового магазина, которая пожаловалась на текущую ситуацию.

Как рассказала женщина, владельцы бизнеса не меньше врачей ждут, когда окружающие поймут важность соблюдения дистанции и ношения масок. Ведь пока ситуация с заболеваемостью не стабилизируется, они не смогут возобновить работу. Поэтому предприниматели буквально умоляют граждан быть благоразумными, чтобы как можно скорее вернуться к привычной жизни и работе, пусть даже в перчатках и масках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве за отсутствие маски и перчаток в общественных пространствах будут выписывать штрафы на 4 тысячи рублей.