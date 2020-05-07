В ночь на 8 мая в Петербурге заканчивается отопительный сезон

В Северной столице завершается отопительный сезон. Правительство Санкт-Петербурга подписало распоряжение о приостановке подачи тепла в ночь на 8 мая.

Таким образом, с 00:00 пятницы, 8 мая, батареи в городских квартирах станут холодными. Решение ежегодно принимается с учетом стабильного повышения среднесуточной температуры воздуха. Отметим, что последние несколько дней в Петербурге действительно наблюдается настоящая весенняя погода.

Постановление властей города приведут в исполним специалисты комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, несмотря на аномально теплые зимние месяцы, в марте петербуржцы получили квитанции ЖКУ и неприятно удивились. Жители Васильевского острова отметили подорожание услуг на суммы вплоть до нескольких тысяч рублей.