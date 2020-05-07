Беглов заявил, что в Петербурге перенесут празднование Дня Победы

Он пообещал, что граждан не оставят без массовых мероприятий.

Об этом стало известно сегодня, 7 мая. Обо всем сообщили в администрации губернатора Санкт-Петербурга. Глава города Александр Беглов заявил, что в связи с пандемией коронавируса власти были вынуждены отменить празднование Дня Победы, но это не значит, что граждане лишились его в этом году совсем. Ожидается, что все запланированные мероприятия состоятся, но в другой день. Беглов надеется, что петербуржцы будут соблюдать режим самоизоляции и у города появится возможность устраивать массовые акции без опасения уже в ближайшем будущем.

Пока что даже приблизительные даты называть бессмысленно – каждый день коронавирус преподносит новые сюрпризы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус больше опасен для мужчин, чем для женщин. Дело в том, что они чаще ведут не здоровый образ жизни. Так, россиянки реже мужчин курят и употребляют алкоголь, поэтому они умирают раньше и подвержены болезням.