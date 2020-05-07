В Ленобласти в массовой аварии скончался мужчина

Фото: Pixabay
В аварии пострадала также женщина. Фото: Pixabay

Один из участников инцидента скрылся с места происшествия, его разыскивают.

Об этом стало известно сегодня, 7 мая. Обо всем сообщили в отделе пропаганды ГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на 13,5 км автодороги Красное Село — Гатчина — Павловск в Гатчинском районе. Там столкнулись сразу пять автомобилей – по предварительным данным, виноват водитель «Опеля», который выехал на встречную полосу, что спровоцировало аварию. В результате один из участников ДТП получил серьезные травмы, которые спровоцировали скоропостижную смерть. Еще одна женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. Предполагаемый виновник аварии скрылся с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя, а также разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Купчино на «зебре» сбили пенсионера. Мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

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