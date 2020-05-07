Экс-солист MBAND рассказал о причинах распада группы

Он признался, что всем хотелось строить сольную карьеру.

Об этом стало известно 7 мая. Обо всем рассказал бывший участник российской поп-группы MBAND Никита Киоссе в прямом эфире в Instagram-аккаунте. Он признался, что все ребята переросли проект и хотели идти дальше. При этом артист заверил, что не думал о таком конце для коллектива. Киоссе понимает, что распад все-таки принес больше хорошего, чем плохого – сейчас все имеют возможность заниматься сольной карьерой. Артист также прокомментировал слухи о возможном сотрудничестве с Владом Раммом, который покинул MBAND еще в 2015 году. Сначала парни хорошо общались, но что-то пошло не так.

«После «дружбы» с Владом я стал меньше доверять людям»,

— заявил Киоссе.

Тем не менее, артист обещал порадовать поклонников песнями в ближайшем будущем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что брак Николь Кидман и Кита Урбана на грани распада. Звезда Голливуда Николь Кидман, по слухам, намерена развестись со своим супругом, кантри-исполнителем Китом Урбаном, с которым они вместе уже 15 лет.