Брак Николь Кидман и Кита Урбана на грани распада?

Удастся ли Николь и Киту преодолеть этот кризис, и какое они найдут решение, неизвестно. Фото: Instagram @nicolekidmanfci

Удастся ли Николь и Киту преодолеть этот кризис, и какое они найдут решение, неизвестно. Фото: Instagram @nicolekidmanfci

Звезда Голливуда Николь Кидман, по слухам, намерена развестись со своим супругом, кантри-исполнителем Китом Урбаном, с которым они вместе уже 15 лет.

Общественность предполагает, что брак Кидман и Урбана, в лучшем случае, переживает непростые времена. Пара уже разъехалась по разным домам, а в будущем, кажется, останутся на разных континентах. Николь уже долгое время планирует перебраться в Австралию, чтобы жить рядом с мамой, у которое серьезные проблемы с сердцем, пишет America.ru.

При этом Кит хочет как можно дольше оставаться в Америке, поскольку в Соединенных Штатах несравнимо больше перспектив. Противоположные географические стремления вылились в нешуточный конфликт, который, похоже, является краеугольным камнем отношений звездной пары. Отметим, что Кидман и Урбан воспитывают двух дочерей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что певица Алекса рассталась со своим женихом, а также оставила бизнес по производству ювелирных украшений.