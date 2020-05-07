Повар Джей Ло раскрыл секрет идеальной фигуры

Повар Джей Ло раскрыл секрет идеальной фигуры
Овощи певица ест очень часто. Фото: pixabay

Он рассказал, что ест артистка, чтобы выглядеть так хорошо в своем возрасте.

Об этом стало известно 7 мая. Обо всем рассказал журналистам шеф-повар звезды Келвин Фернандес. Он признался, что артистка строго следит за питанием и не дает себе спуску. Джей Ло употребляет на протяжении долгого времени одни и те же продукты, что и позволяет ей не набирать вес и выглядеть так шикарно. Певица с удовольствием ест на завтрак овощи, а также любит яичницу. Повар пытался внести изменения в рацион звезды, но она выступает против экспериментов. Можно ли назвать такое питание сбалансированным и здоровым – сложно сказать.

Напоминаем, что, по неподтвержденным данным, Джей Ло при росте в 164 сантиметра весит около 59 килограммов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тина Канделаки перечислила пагубные привычки, мешающие похудеть. К первой привычке она отнесла незнание своей потребности в энергии, с учетом которой и нужно составлять питание

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