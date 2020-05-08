Более тысячи жителей Ленобласти поймали за посещением лесов

За первую неделю мая, с 1 по 6 число, в Ленинградской области выявили более тысячи нарушений запрета на посещение лесов.

За это время лесничие филиалов ЛОГКУ «Ленобллес» провели 796 рейдов по обеспечению запрета на посещение лесов. Обо всем сообщили в пресс-службе областного комитета по природным ресурсам.

Так, за неделю в лесах Ленобласти поймали 1129 нарушителей запрета. Сотрудники лесничеств провели с нарушителями разъяснительные беседы и предложили гуляющим разойтись по домам.

В комитете также отметили, что за период с 1 апреля по 1 мая было зафиксировано более 3,7 тыс. нарушений в ходе 5,5 тыс. проверок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти запретили ходить в лес, иначе будут штрафовать. Губернатор региона Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому гражданам запрещается посещать леса, разводить костры и сжигать мусор на территории лесного фонда, а также неподалеку.