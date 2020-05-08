Юристы посоветовали брать с собой документы на жилплощадь при выходе на улицу

Носить с собой эти документы рекомендуют в период режима самоизоляции. Фото: unsolash

Носить с собой эти документы рекомендуют в период режима самоизоляции. Фото: unsolash

Наличие при себе документов на жилплощадь поможет избежать дополнительных проверок.

В Судебно-экспертной палате России порекомендовали гражданам выходить из дома с договором купли-продажи или найма недвижимости в период самоизоляции, сообщает ТАСС.

Если россиянин самоизолируется не по месту постоянной регистрации, то ему стоит быть готовым предъявлять один из этих документов правоохранителям. Юристы отмечают, что российские законы не требуют подтверждать свое место проживания, однако эти договоры помогут избежать возможных проверок.

Жителям России также напомнили, что если у гражданина нет с собой подтверждающего личность документа, то полицейские имеют право доставить его в отдел для выяснения личности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более половины россиян начали отказываться от режима самоизоляции.