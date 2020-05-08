В Японии одобрили первый препарат для лечения больных с коронавирусом

Противовирусный препарат Ремдесивир был ободрен японскими властями.

Как сообщает агентство Киодо, в Японии было одобрено использование экспериментального противовирусного препарата Ремдесивир для лечения зараженных коронавирусной инфекцией пациентов.

Американский производитель препарата подал соответствующее и уже через три дня его одобрили. Стоит отметить, что Ремдесивир стал первым в мире одобренным лекарством для больных с подтвержденным коронавирусом.

Этот препарат был разработан во время борьбы с лихорадкой Эбола, однако тогда исследователи не смогли доказать его эффективность. Позднее он был эффективен в лечении SARS и MERS.

В это месяце в Японии также могут добрить и препарат Авиган, который показал свою эффективности при лечении коронавирусной пневмонии в Китае.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что изобретена первая в мире вакцина, нейтрализующая коронавирус.