В Японии одобрили первый препарат для лечения больных с коронавирусом

В Японии одобрили первый препарат для лечения больных с коронавирусом
Препарат показал эффективность при лечении коронавируса.Фото: pixabay

Противовирусный препарат Ремдесивир был ободрен японскими властями.

Как сообщает агентство Киодо, в Японии было одобрено использование экспериментального противовирусного препарата Ремдесивир для лечения зараженных коронавирусной инфекцией пациентов.

Американский производитель препарата подал соответствующее и уже через три дня его одобрили. Стоит отметить, что Ремдесивир стал первым в мире одобренным лекарством для больных с подтвержденным коронавирусом.

Этот препарат был разработан во время борьбы с лихорадкой Эбола, однако тогда исследователи не смогли доказать его эффективность. Позднее он был эффективен в лечении SARS и MERS.

В это месяце в Японии также могут добрить и препарат Авиган, который показал свою эффективности при лечении коронавирусной пневмонии в Китае.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что изобретена первая в мире вакцина, нейтрализующая коронавирус.

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