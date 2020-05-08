Названы главные ошибки при ношении масок

Россиянам рассказали, как правильно надевать и носить защитные и медицинские маски.

Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал «Аргументам и фактам», что многие россияне по неизвестной причине носят маски на подбородке, что не имеет совершенно никакого смысла.

Врач объяснил, что эффективная маска должна иметь металлическую полоску в области носа, которая плотно прижимается к лицу и не пропускает воздух сверху. По словам специалиста, также такая полоска-перемычка не позволяет маске сползать вниз.

Также Зайцев заявил, что маску нельзя трогать руками. Чтобы ее снять, необходимо взяться за резинки, и желательно перед этим обработать руки антисептиком. При этом маску можно носить не более двух часов.

По словам эксперта, для усиления эффекта перед надеванием маски можно заложить в нос противовирусную маску, а по возвращению домой брызнуть в нос антисептик на водной основе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что защитным маскам нашли эффективную альтернативу.