Ветеран из Ленобласти живет в аварийном бараке, СК начал проверку

В Ленобласти следственные органы начали проверку по факту халатности администрации Лодейнопольского района после выхода в телеэфир сюжета о ветеране, которая живет в аварийном бараке.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по области, 94-летняя женщина, ветеран ВОВ живет в старом бараке в поселке Ребовичи. Она несколько раз обращалась к местной администрации с жалобами на плохие условия проживания.

В СК отметили, что местные власти не исполняли предписания прокуратуры и судебного решения, направленных на устранение недостатков. Они не приняли мер необходимых мер социальной поддержки для участника ВОВ, тем самым нарушив права и законные интересы пенсионера

Прокуратура также установила, что в декабре прошлого года специальная комиссия провела обследование барака на предмет его пригодности к проживанию. Оказалось, что при проведении обследования жилое помещение не было проверено правомочной комиссией.

Правоохранители расследуют уголовное дело о халатности.

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