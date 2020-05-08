В России провели почти 5 млн тестов на коронавирус

С начала пандемии в России провели более 4,8 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в пятницу, 8 мая.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки тесты на коронавирус сдали 184,2 тыс. человек.

Под медицинским наблюдением в России находятся 292 тыс. 469 человек. По данным на 7 мая в стране зарегистрировано более 177 тыс. случаев коронавируса, скончались 1 тыс. 625 зараженных, выздоровели 23 тыс. 803 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Министерство здравоохранения РФ обозначило сроки активного распространения коронавируса в России. Ожидается, что темпы заражения снизятся к концу мая. Об этом свидетельствует опыт других стран и предыдущих эпидемий: обычно активное распространение болезни длится около трех месяцев.