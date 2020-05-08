Стала известна статистика по заболеваемости коронавирусом в России

За минувшие сутки в России выявили более 10 тыс. инфицированных коронавирусом нового типа.

Обо всем стало известно в пятницу, 8 мая. Так, инфекцию подтвердили у 10 699 заболевших в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5232 (48,9%).

Как сообщили на сайте «Стопкоронавирус.РФ», нарастающим итогом выявлено 187 859 случаев (+6,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ. Инфекцию побороли еще 2805 человек, они были выписаны из медицинских учреждений.

Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в декабре прошлого года в китайском городе Ухань провинции Хубэй

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России с начала пандемии провели почти 5 млн тестов на новый вирус. Под медицинским наблюдением в России находятся 292 тыс. 469 человек.