В Ленобласти у 91 человека за сутки выявили коронавирус

В Ленобласти у 91 человека за сутки выявили коронавирус
Подтверждены новые случаи коронавируса. Фото: unsplash.com

В Ленинградской области за сутки зарегистрировали 91 новый случай коронавируса. Данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России.

К 8 мая общее число зараженных в регионе составило 1 тыс. 354, сообщает портал стопкоронавирус.рф. В активной фазе находятся более 980 случаев.

Выздоровели 366 человек. Скончались, по официальным данным, четверо зараженных.

В России за последние сутки выявили более 10 тыс. случаев коронавируса нового типа. Общее число зараженных превысило 187 тыс. Коронавирус подтвержден в 85 регионах страны. Выздоровели с начала пандемии 26 тыс. 608 человек, скончались 1 тыс. 723 зараженных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировали 375 новых случаев коронавируса. Всего в городе выявлено 6 тыс. 565 зараженных.

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