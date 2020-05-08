У одного из личных камердинеров Трампа выявили коронавирус

У служащего ВМФ США, который является одним из личных камердинеров президента Дональда Трампа, выявили коронавирус.

Камердинеры являются членами элитной военной части, прикрепленной к Белому дому, и часто работают очень близко с президентом и его семьей. Новость о положительном тесте на новый вирус у служащего расстроила Трампа.

Как сообщил Americaru.com, по данным пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, президент и вице-призидент прошли дополнительные тесты на коронавирус после инфицирования камердинера.

Теперь президент будет проверяться на Covid-19 ежедневно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп направит в Россию аппараты ИВЛ. Президенты России и США поговорили по телефону, чтобы поздравить друг друга с 75-летием Победы над фашизмом, однако это была не единственная тема для обсуждения.