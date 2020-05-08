Петербуржца судят за угон каршеринговго авто бизнес-класса

Перед судом в Петербурге предстанет 29-летний местный житель, обвиняемый в угоне каршерингового авто. Мужчина, по версии следствия, пытался завладеть машиной бизнес-класса.

Согласно материалам дела, петербуржец через интернет нелегально приобрел аккаунт приложения по услугам каршеринга. Профиль был оформлен на другое лицо. Получив к нему доступ, он попытался угнать автомобиль бизнес-класса.

«В тот же день, он был задержан сотрудниками ГИБДД на угнанной машине», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «угон». Обвинительное заключение в отношении мужчины утверждено прокуратурой. Материалы дела направлены во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга обвиняют в угоне автомобиля Mercedes.